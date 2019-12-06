До +9° тепла, дощі та сильний вітер: якої погоди чекати на вихідні

В Україні на вихідні опади ймовірні лише в західних областях, у Карпатах сильний вітер, у суботу температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у західних областях ввечері місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 8-9 грудня без істотних опадів, лише в західних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни до 9°. У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині 8-9 грудня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Синоптики прогнозують 10 грудня в західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах і на Закарпатті помірні опади, на решті території без істотних опадів. 11 грудня невеликий мокрий сніг та дощ, вдень на Правобережжі без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 0-6° тепла; на півдні країни вночі 0-6° тепла, вдень 10 грудня 5-11°, 11 грудня 3-8° тепла.

У столичному регіоні 10-11 грудня без істотних опадів, лише вночі 11 грудня невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні істотні опади не очікуються. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.