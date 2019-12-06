Новосад обіцяє, що на Закарпатті за рік не буде “середньовічних” шкільних туалетів

Із вуличними вбиральнями у сільських школах Закарпаття повинно бути покінчено впродовж 2020 року. В наступному році уряд виділить на завершення програми створення нормальних шкільних туалетів 26 мільйонів гривень.

Про це заявила міністр освіти Ганна Новосад на пресконференції в Закарпатській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вбиральні на вулиці — це те середньовіччя, яке ми не маємо право допустити в сучасній Україні. Кожна дитина в нашій країні має право на гідність. Попередній уряд в це інвестував, відтак, велика частина вуличних вбиралень нарешті були перенесені в приміщення. Наше завдання — завершити цей процес,” - сказала Новосад.

Вона зазначила, що наразі на Закарпатті є 102 школи з вбиральнями на вулиці.

“У наступному році ми як уряд цільово виділимо на це 26 мільйонів гривень. Із розмови з представниками Закарпатської ОДА сьогодні я зрозуміла, що тут це підтримає також влада на місцях. Сподіваємося, що на початок наступного навчального року у закарпатських школах це питання буде закрито,” - наголосила міністр.

У міністерстві, зі слів Новосад, бачать вирішення цієї проблеми таким чином, що впродовж 2020 року має бути закрито максимум вуличних вбиралень у сільських школах.