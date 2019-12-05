В Закарпатській ОДА переконали працівників аеропорту “Ужгород” припинити страйк

Заступник голови Закарпатської ОДА переконав працівників аеропорту “Ужгород” припинити страйк через невиплату зарплати і пообіцяв вирішити питання із розблокування коштів підприємства.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

“Учора, 4 грудня, за дорученням голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка його перший заступник Олексій Гетманенко зустрівся з представниками трудового колективу ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», зокрема, головою страйкому С. Вороною та головою профкому підприємства Д. Логіним. Йшлося про стан соціально-трудових відносин на підприємстві. Справа в тому, що працівники аеропорту вже понад 5 місяців не отримують зарплату, чимало з них написали заяви на звільнення. Тож трудовий колектив оголосив страйк”, - йдеться в повідомленні.

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Олексій Гетманенко запевнив, що під час спільного відрядження з Ігорем Бондаренком до Київа, яке триває сьогодні, 5 грудня, голова ОДА та заступник вирішуватимуть наболіле для працівників аеропорту питання розблокування коштів підприємства Антимонопольним комітетом.

Після досягнутої домовленості, страйковий комітет підприємства ухвалив рішення про відкладення страйку до вирішення питання по суті.