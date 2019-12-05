У Чернігові після реконструкції відкрили будівлю Окружного адміністративного суду

Чернігівський окружний адміністративний суд офіційно розпочав роботу у реконструйованій будівлі.

Про це повідомила пресслужба Державної судової адміністрації України.

"Реконструкція розпочалася 2015 року, однак основні роботи було проведено протягом року з травня 2018, коли був отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт, по червень 2019 року. Загальна вартість робіт становить 58 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після реконструкції загальна площа будівлі збільшилась більш ніж на 1 тис. кв. м і тепер становить 2 633 кв.м. Сьогодні у будівлі 12 залів судових засідань, які знаходяться на першому поверсі для зручності громадян.

Крім того, у будівлі облаштовано 17 робочих кабінетів суддів та приймалень.

Приміщення суду обладнані для зручного доступу маломобільних груп населення. Голова Чернігівського окружного адміністративного суду Юрій Скалозуб зазначив, що тепер будівля суду вже не знаходиться в оренді, а є у державній власноті і повністю підлаштована під потреби суду.

За словами голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка, до реконструкції будівля перебувала в аварійному стані, і будівельні роботи були виконані у стислі строки.

«Ми змогли відбудувати за один рік. Від початку реконструкції виконано величезний фронт робіт, і головна роль у всьому процесі належить голові та колективу суду. Важливо, щоб судді та працівники апарату суду були задоволені роботою у новому приміщенні, а громадяни отримали широкий доступ до правосуддя», - сказав Холоднюк.

Офіційні урочистості відкриття оновленої будівлі суду відбулися 29 листопада.

Також голова ДСА України повідомив, що за п’ять років було здано в експлуатацію 82 приміщення, ще 7 приміщень планується здати до кінця поточного року.

Фото: ДСА