Від -13° до +10°: синоптики прогнозують "температурні гойдалки"

В Україні у четвер невеликий сніг ймовірний лише у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, на дорогах подекуди ожеледиця, уночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили у Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у східних, вночі також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві та області опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 6-7 грудня в Україні без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу (в Карпатах 8-13°), у південній частині близько 0°; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни до 10°.

На Київщині 6-7 грудня без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

8-9 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг з дощем, лише вночі 8 грудня без опадів. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, 8 грудня на півдні країни 3-9°. В Карпатах сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині 8- 9 грудня невеликий сніг з дощем, лише вночі 8 грудня без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.