Голова Житомирської ОДА вакцинувався та започаткував флешмоб

Голова Житомирської ОДА вакцинувався та започаткував флешмоб

Відео
Укрінформ
Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко пройшов вакцинацію, започаткувавши флешмоб #ВАКЦИНУЙСЯ!, і кинув виклик голові Рівненської ОДА.

Відповідне відео Бунечко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Своєчасне проведення щеплень допоможе вберегти нас від захворювань. На власному прикладі закликаю усіх жителів області подбати про своє здоров’я та вакцинуватися від небезпечних інфекцій», - зауважив Бунечко.

Він додав, що разом зі своєю командою започаткував флешмоб #ВАКЦИНУЙСЯ! та кинув виклик голові Рівненської ОДА Віталію Ковалю.

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«Сусіди, чекаю відповіді», - сказав Бунечко.

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