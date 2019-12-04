Голова Житомирської ОДА вакцинувався та започаткував флешмоб

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко пройшов вакцинацію, започаткувавши флешмоб #ВАКЦИНУЙСЯ!, і кинув виклик голові Рівненської ОДА.

Відповідне відео Бунечко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Своєчасне проведення щеплень допоможе вберегти нас від захворювань. На власному прикладі закликаю усіх жителів області подбати про своє здоров’я та вакцинуватися від небезпечних інфекцій», - зауважив Бунечко.

Він додав, що разом зі своєю командою започаткував флешмоб #ВАКЦИНУЙСЯ! та кинув виклик голові Рівненської ОДА Віталію Ковалю.

«Сусіди, чекаю відповіді», - сказав Бунечко.