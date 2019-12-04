Теракт під СБУ в Одесі: винесли вирок ще одному організатору вибуху

Засуджено ще одного організатора вибуху біля будівлі Управління СБУ в Одесі.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.

"Колегія суддів Приморського районного суду Одеси винесла обвинувальний вирок ще одному учаснику терористичної групи, причетної до підриву будівлі Управління СБ України в Одеській області 27 вересня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Засуджений був водієм угруповання та безпосередньо проводив розвідку місцевості напередодні вибуху. За участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та здійснення теракту (ч. 2 ст. 258 ККУ) він отримав 8 років за гратами.

Служба встановила всіх причетних до цього злочину. Раніше до чотирьох із половиною років в`язниці було засуджено спостерігача терористів.

Безпосередній замовник та координатор теракту перебуває у міжнародному розшуку. Від українського правосуддя він ховається в Росії та на тимчасово не підконтрольних Україні територіях.

Триває судовий розгляд щодо організатора та безпосереднього виконавця теракту. Йому загрожує 12 років тюрми.

Як повідомлялось, у ніч на неділю, 27 вересня 2015 року, в Одесі, біля будівлі управління Служби безпеки України спрацював вибуховий пристрій, постраждалих унаслідок вибуху не було.

У результаті розслідування було затримано трьох виконавців підриву та проведено 22 обшуки. Виявилось, що диверсійно-розвідувальна група була керована російськими спецслужбами, її підозрювали у причетності до низки підривів адмінбудівель та офісів громадських структур в Одеській та Миколаївській областях.