В Україну йде потепління, на півдні "прогріє" до +10°

В Україні у середу, 4 грудня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили у вівторок, 3 грудня, в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, в Карпатах до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

5-6 грудня в Україні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу (в Карпатах 3-8° морозу), 6 грудня на сході та півдні країни від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла, 6 грудня у південній частині 4-9°.

За даними гідрометцентру, 7 грудня в Україні буде без опадів, лише вдень у Волинській та Рівненській областях невеликий дощ, а 8 грудня очікується невеликий сніг з дощем.

Температура вночі 7 грудня 0-6° морозу, 8 грудня - від 3° морозу до 3° тепла; вдень 1-7° тепла, 7 грудня на півдні країни 5-10° тепла.

У столичному регіоні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°, по області - вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

5-6 грудня у столиці мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

7 грудня у Києві без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, а 8 грудня - невеликий сніг з дощем; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.