Через негоду у вівторок синоптики закликають до обережності

Метеорологи звертають увагу громадян на погіршення погодних умов у вівторок майже по всій Україні.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 грудня погіршення погодних умов: протягом доби в Україні, крім південних областей, - мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Карпатах та на Закарпатті очікується значний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах країни, крім півдня, - ожеледиця.