На Україну сунуть снігопади — які області "замете" найбільше

В Україні у вівторок очікується сніг, вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Сніг, вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг, вдень на Правобережжі невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах протягом доби 5-10° морозу. У південній частині дощ, вночі з мокрим снігом, подекуди ожеледь; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних та західних областях пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом, 4 грудня вдень у Волинській та Рівненській областях, 5 грудня вночі у північних, вдень у східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 4 грудня від 4° морозу до 1° тепла, 5 грудня 0-5° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 4-5 грудня без опадів, лише вночі 5 грудня місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 4 грудня від 4° морозу до 1° тепла, 5 грудня 0-5° тепла.

Синоптики на 6-7 грудня опадів не прогнозують. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, 6 грудня в Карпатах 4-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті та півдні країни 4-9° тепла.

На Київщині 6- 7 грудня без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.