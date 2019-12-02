Рятувальники попереджають про сніг, у Карпатах до 20 сантиметрів

Сьогодні очікується мокрий сніг і утворення сніжного покриву висотою 3-8 см, а в Карпатах до 20 см.

Про погіршення погодних умов попереджає ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см", - йдеться в повідомленні.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

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Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, зазначили в ДСНС.