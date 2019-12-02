Рятувальники попереджають про сніг, у Карпатах до 20 сантиметрів
Укрінформ
Сьогодні очікується мокрий сніг і утворення сніжного покриву висотою 3-8 см, а в Карпатах до 20 см.
Про погіршення погодних умов попереджає ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см", - йдеться в повідомленні.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, зазначили в ДСНС.