Синоптики обіцяють мокрий сніг та ожеледицю

В Україні у понеділок, 2 грудня, прогнозують мокрий сніг, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах вдень 2-7° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 грудня вранці та вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях ускладнення погодних умов: мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині місцями 3-8° тепла; в Карпатах вдень 2-7° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 2 грудня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 0°, по області від 3° морозу до 2° тепла.