В Україні на вихідні — дощі з мокрим снігом і сильний вітер

У суботу, 30 листопада, в Україні дощі з переходом у мокрий сніг, температура впродовж доби 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"30 листопада хмарно. На Лівобережжі та в Криму дощі, вночі подекуди значні дощі; на решті території місцями невеликий дощ, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла (вдень у південній частині 4-9°, в Криму до 13°)", - зазначається у повідомленні.

У Києві 30 листопада хмарно. Місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

У Київській області також хмарно. Місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

1-2 грудня в Україні хмарно з проясненнями. 1 грудня без істотних опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї мокрий сніг та дощ; вітер північно-західний, 7-12 м/с. 2 грудня вдень у західних областях помірний, в Карпатах значний мокрий сніг, у північних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів; вітер південний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу (на півдні країни 1 грудня близько 0°); вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла.

У Києві і столичному регіоні 1-2 грудня також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 2 грудня невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер 1 грудня північно-західний, 2 грудня південний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Україні 3 грудня часом сніг, мокрий сніг, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах до 9° морозу, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла. 4 грудня без опадів, лише вдень у північній частині невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах до 11° морозу, в Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 0-5° тепла.

У Києві і Київській області 3 грудня вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 4 грудня вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

За орієнтовним прогнозом, в найближчі 6-10 днів переважно без опадів. Температура вночі від 5° морозу до 1° тепла (в Карпатах 5-6 грудня 3-8° морозу), вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні вночі 2-4° тепла, вдень 7-10°.