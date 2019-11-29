Синоптики сказали, коли Україну засипле снігом
Укрінформ
В Україні 2-3 грудня очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг та ожеледиця.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
“Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см”, - йдеться в повідомленні.
В Карпатах прогнозується значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий).
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили також синоптики.