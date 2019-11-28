В останні дні осені Україну заливатиме дощами

В Україні у п'ятницю у більшості областей очікуються дощі, на Лівобережжі місцями туман, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Дощі, вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості південних, центральних областей та на Сумщині значні дощі, лише вночі у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла, на Київщині вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 30 листопада хмарно, у західних, місцями в Житомирській, Київській, Вінницькій областях невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, на решті території країни дощі, вночі подекуди значні дощі, температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у південній частині 4-9°, в Криму до 13°.

1 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї дощ, температура вночі 1-6° морозу (в Карпатах до 10° морозу), вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 30 листопада у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині 30 листопада хмарно, місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла. 1 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

В Україні 2 грудня в західних, північних та більшості центральних областей, 3 грудня в Україні невеликий та помірний мокрий сніг та дощ, у північних та західних областях (крім Закарпаття) невеликий сніг. Температура вночі 1-7° морозу, 3 грудня у південній частині та на Донеччині близько 0°, в Криму до 5° тепла; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-7° тепла, в Криму, 2 грудня і на півдні Одещини до 10° тепла.

На Київщині 2- 3 грудня невеликий сніг (вночі 2 грудня без опадів). Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.