Донеччина отримала нове обладнання від ЮНІСЕФ для зберігання вакцин

Донецька область отримала нове обладнання від ЮНІСЕФ для зберігання вакцин.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав для Донецької області обладнання для забезпечення належного та безперебійного температурного режиму зберігання вакцин на місцевому рівні. Зала холодового ланцюга дозволяє підтримувати необхідну температуру зберігання вакцини для близько 1,5 мільйона людей у Донецькій області, у тому числі 300 тис. дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівля обладнання для холодових ланцюгів є частиною програми ЮНІСЕФ у галузі підтримки національної системи охорони здоров’я, що має на меті забезпечити необхідні умови зберігання вакцин.

Також повідомляється, що приміщення, де зараз встановлено обладнання, було реконструйовано та належно введено в експлуатацію.

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Заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников підкреслив, що в цей складний час для Донецького регіону допомога міжнародних організацій є дуже важливою.

У свою чергу, регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан заявив, що ця робота є життєво важливою, оскільки в Україні показник імунізації є одним з найнижчих у світі.

«Унаслідок недавнього спалаху кору та численних випадків захворювання на дифтерію партнерство з урядом та місцевою владою є стратегічним. Нам потрібно спільно реагувати на ризики спалаху інфекцій та вживати всіх необхідних заходів, щоб підняти рівень вакцинації. Через ефективне управління закупівлями ми можемо забезпечити усіх дітей вакцинами, у тому числі і тих, які проживають у районах, що постраждали від конфлікту», - сказала вона.

В ОДА нагадали, що ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях для охоплення найуразливіших дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє Представництво у Києві у 1997 році. За цей час Фонд надав уряду України допомогу на загальну суму понад 130 мільйонів доларів США, що дозволило розробити і реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, води і санітарії, освіти та захисту прав дітей.