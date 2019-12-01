У Харкові склали присягу молоді нацгвардійці

Понад 150 хлопців, які висловили бажання проходити службу в Національній гвардії України, присягнули на вірність українському народові у Харкові.

Урочистості, повідомляє кореспондент Укрінформу, відбулися одразу на двох локаціях: біля пам’ятника Незалежності, що на площі Конституції, та біля Меморіалу Слави у Лісопарку.

"Вітаю всіх із цим значним днем у житті справжніх чоловіків. Служіть чесно, захищайте свою країну так, як захищали вас ваші батьки", - зазначив, відкриваючи церемонію на площі Конституції, начальник Східного територіального управління Нацгвардії України полковник Олег Сахон.

За його словами, усі ці хлопці восени цього року висловили бажання проходити службу у лавах НГУ: "В жовтні-листопаді вони отримали військові навички у ході навчальних зборів на базі в/ч 3005 - це П'ята Слобожанська бригада - та на базі Третьої оперативної бригади. Після присяги вони будуть доправлені до бойових підрозділів".

Молодих нацгвардійців привітали командири, рідні, друзі.

У Харкові строковиків Нацгвардії склали присягу / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Разом з усіма у строю - 26-річний новобранець Ярослав Подшивалов, актор Харківського академічного українського драматичного театру імені Шевченка.

Як він розповів кореспонденту Укрінформу, прийшов служити до НГУ під час осіннього призову, аби виконати свій конституційний обов‘язок.

"Вирішив, що військова служба - це те, що формує чоловічі якості. Національну гвардію обрав тому, що щиро сприймаю завдання, які вона виконує: захист прав та свобод громадян та забезпечення оборони країни. Після служби, звичайно, повернуся до театру і буду далі розвиватися у цьому мистецтві", - пояснив хлопець.

Цього року, зазначив начальник відділення інформації і комунікації Східного теруправління НГУ підполковник Дмитро Образцов, в рамках осіннього призову лави територіального об'єднання, куди входять Харківська, Сумська, Донецька та Луганська області, поповнили 600 новобранців, і 365 з них проходитимуть службу на Харківщині.