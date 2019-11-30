Присягу прийняли майже 350 строковиків призову “Осінь-2019” — ДПСУ

У Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Оршанці та Кінологічному центрі в Великих Мостах склали військову присягу військовослужбовці строкової служби призову «Осінь-2019».

Про це повідомляє ДПСУ.

"Урочистості розпочалися на стройових плацах навчальних закладів з внесення Бойового прапора. З гордістю майже 350 військовослужбовців строкової служби, усвідомлюючи важливість та відповідальність слів присяги, зі зброєю в руках один за одним присягали на вірність народу України", - йдеться у повідомленні.

Майже 350 військовослужбовців строкової служби присягнули на вірність Українському народові / Фото: dpsu.gov.ua

У ході урочистостей священнослужителі освятили та благословили юнаків на військову справу.

У ДПСУ зазначили, що молоді воїни під час навчання в центрах отримують теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання службових обов’язків. Після закінчення навчання військовослужбовці будуть розподілені для подальшого проходження служби тільки на державний кордон.