Присягу прийняли майже 350 строковиків призову “Осінь-2019” — ДПСУ
Про це повідомляє ДПСУ.
"Урочистості розпочалися на стройових плацах навчальних закладів з внесення Бойового прапора. З гордістю майже 350 військовослужбовців строкової служби, усвідомлюючи важливість та відповідальність слів присяги, зі зброєю в руках один за одним присягали на вірність народу України", - йдеться у повідомленні.
Майже 350 військовослужбовців строкової служби присягнули на вірність Українському народові / Фото: dpsu.gov.ua
У ході урочистостей священнослужителі освятили та благословили юнаків на військову справу.
У ДПСУ зазначили, що молоді воїни під час навчання в центрах отримують теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання службових обов’язків. Після закінчення навчання військовослужбовці будуть розподілені для подальшого проходження служби тільки на державний кордон.