Погода різко погіршиться: нас чекають мокрий сніг та ожеледиця

Метеорологи звертають увагу населення на погіршення погодних умов найближчими днями.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2-3 грудня погіршення погодних умов: вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в Карпатах та на Закарпатті 2-3 грудня значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.