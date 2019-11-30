Зима розпочнеться з мокрого снігу

У неділю, в перший день зими, синоптики прогнозують перший сніг, хоч і мокрий.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"1 грудня в Україні мінлива хмарність. Вночі та вранці подекуди невеликий мокрий сніг (у південній частині невеликий дощ), вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

2-3 грудня очікується ускладнення погодних умов: : удень 2 грудня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, впродовж 3 грудня в Україні мокрий сніг (у південній частині з дощем), місцями налипання мокрого снігу, 2 грудня в Карпатах та на Закарпатті значний мокрий сніг, вдень 3 грудня на Правобережжі місцями невеликий мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 6° тепла.

4-5 грудня буде без опадів, лише на Лівобережжі, вдень 4 грудня і в північних областях місцями невеликий мокрий сніг.

Температура 4 грудня вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 5 грудня вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла, на сході 1-3° морозу.

У Карпатах без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

По Києву та області в неділю, 1 грудня, також передбачається мінлива хмарність. Уночі та вранці подекуди невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в столиці вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

2-3 грудня хмарно з проясненнями.

2 грудня без істотних опадів, 3 грудня ускладнення погодних умов: уночі помірний, вдень місцями невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

4- 5 грудня без опадів, лише вдень 4 грудня місцями невеликий мокрий сніг. Температура 4 грудня вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 5 грудня вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

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