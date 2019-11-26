Синоптик каже, що "репетиція зими" закінчилася - в Україну йде тепло

З 27 листопада в Україні очікується потепління - на заході та півдні до 5-11 градусів тепла, однак уже 1-2 грудня знову прийде похолодання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Ну все, морози відступають - тепло наближається. Вже завтра, 27 листопада, зима зачохлить свої тромбони, лютні і скрипки, репетиція закінчилася. Поки що. Денна температура середи становитиме +2+6 градусів, на заході та півдні +5+11 градусів", - повідомила синоптик.

За її словами, чорноморський циклон принесе на південну частину, у східні області, на Дніпропетровщину, місцями на Полтавщину, Кропивницький та райони дощі та поривчастий вітер.

"Повітря вже вихолоджене, на тепліші процеси перебудова не так скоро відбувається, тому часом дощ мінятиметься з мокрим снігом. А це означає, що дороги можуть бути з ожеледицею чи просто дуже слизькими від першої листопадової каші. Обережно! На решті території - без істотних опадів", - уточнила Діденко.

Синоптик також повідомила, що в Києві 27 листопада "опади малоймовірні, вночі ще побуде з "мінусом", 0-3 градуси морозу, а вдень очікується +1+3 градуси". До кінця тижня у Києві потепліє до +5 градусів, у п'ятницю пройдуть дощі, додала вона.

Водночас, за словами синоптика, це потепління буде короткочасним: 1-2 грудня в Україну знову прийде похолодання.