В аварії під Чернівцями загинули троє, серед них — дитина

На об'їзній дорозі біля Чернівців легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся. Загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Увечері 30 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу «Алеанда» зіткнулися легковий автомобіль із мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією в результаті аварії троє людей загинуло. Двоє дорослих та дитина", - повідомили у поліції.

Там зазначили, що усі загиблі - із легкового автомобіля, який від зіткнення загорівся.

Вік дитини, яка загинула, наразі уточнюють.

Чи є інші постраждалі в результаті цієї аварії поки невідомо.