Рятувальники з'ясували причину вибуху в гаражі у Харкові

Причиною вибуху у гаражі у Харкові, унаслідок якого загинуло троє людей, могли бути газові балони.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник відділу комунікації зі ЗМІ ГУ ДСНС в Харківській області полковник Ігор Лупандин.

"Попередньо, газові балоні використовувалися у ході ремонтних робіт. Щодо загиблих, то одна людина знайдена на підлозі, а двоє інших - у автомобілі, який був зверху привдавлений бетонною плитою", - зазначив Лупандин.

За його словами, від вибуху постраждав ще й гараж по сусідству. На місці інциденту ще працюють пожежники.

Водночас у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській областіповідомили, що подія сталася на вулиці Зеленодольській.

"У гаражному кооперативі сталося загоряння гаража, в якому знаходився автомобіль "ВАЗ 2108". В результаті пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття", - додали у поліції.

Зараз триває огляд місця події, встановлюються всі обставини та особи загиблих.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові пролунав вибух у гаражному кооперативі “Слобода”, унаслідок події загинули троє людей.