У Чернівцях заборонили гастролі цирків з тваринами
Укрінформ
У Чернівцях міська рада прийняла рішення заборонити на території міста розміщення та виступи пересувних цирків з тваринами.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Припинити надання дозволів на проведення гастролей та розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці", - йдеться у проголосованому рішенні міської ради.
Щоправда, відповідний проєкт рішення депутати підтримали не одразу. Спершу лише 16 депутатів проголосували "за", чого не вистачило, щоб ухвалити рішення.
Проте на прохання секретаря міськради Василя Продана депутати проголосували повторно. Рішення підтримали 22 депутати, що склало більшість від складу ради.