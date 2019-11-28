У Чернівцях заборонили гастролі цирків з тваринами

У Чернівцях міська рада прийняла рішення заборонити на території міста розміщення та виступи пересувних цирків з тваринами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Припинити надання дозволів на проведення гастролей та розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці", - йдеться у проголосованому рішенні міської ради.

Щоправда, відповідний проєкт рішення депутати підтримали не одразу. Спершу лише 16 депутатів проголосували "за", чого не вистачило, щоб ухвалити рішення.

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Проте на прохання секретаря міськради Василя Продана депутати проголосували повторно. Рішення підтримали 22 депутати, що склало більшість від складу ради.