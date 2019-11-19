Париж відмовиться від цирків з дикими тваринами з 2020 року

Про це повідомляє RFI.

"До 2020 року влада Парижа припинить передавати території, що належать місту, в оренду циркам з дикими тваринами: левами, тиграми, слонами, мавпами. Закладам, які відмовилися від диких тварин, міська влада обіцяла допомогти з переобладнанням", - йдеться в повідомленні.

Ця міра не пошириться на цирк Bouglione, що володіє власною будівлею (le Cirque d'hiver) на сході Парижа. Цей цирк вже анонсував номер зі слонами в наступному році.

Також не торкнеться ця міра і цирк Arlette Gruss, у якого з містом вже підписаний контракт, який закінчується в 2020 році. Тоді Gruss повинен буде відмовитися від використання диких тварин, якщо побажає продовжувати роботу на території міста. У Arlette Gruss вже зменшилася кількість диких звірів, бо цирк перестав забирати їх з природного середовища.

Відзначається, що зоозахисники закликають уряд Франції прийняти закон про повну заборону вистав з участю диких звірів по всій країні.