На трасі "Одеса - Київ" через туман зіткнулися 11 авто

На трасі "Одеса - Київ" сьогодні вранці сталося дві ДТП.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварії сталися сьогодні зранку у районі клеверного мосту в умовах сильного туману.

“Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє людей постраждали: “переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗу"”.

Окрім того, як повідомляється, під мостом зіткнулися Opel, Geely та Mercedes. У результаті цієї ДТП травм зазнали двоє пасажирів Geely, один із них – несумісні з життям.

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“На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - додають у поліції.

Фото: od.npu.gov.ua