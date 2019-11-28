На трасі "Одеса - Київ" через туман зіткнулися 11 авто
Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.
Зазначається, що аварії сталися сьогодні зранку у районі клеверного мосту в умовах сильного туману.
“Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, двоє людей постраждали: “переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка "ВАЗу"”.
Окрім того, як повідомляється, під мостом зіткнулися Opel, Geely та Mercedes. У результаті цієї ДТП травм зазнали двоє пасажирів Geely, один із них – несумісні з життям.
“На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - додають у поліції.
Фото: od.npu.gov.ua