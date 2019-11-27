Суд звільнив під домашній арешт співвласника готелю "Токіо Стар"

Апеляційний суд Одеської області задовольнив клопотання адвокатів співвласника готелю "Токіо Стар", в якому у ніч на 17 серпня під час пожежі загинули дев'ятеро пожильців, і відпустив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення прийняла 27 листопада колегія суду під головуванням Олександра Журавльова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторін захисту та звинувачення, колегія суддів ухвалила рішення задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу підсудному Чорному - звільнити з-під варти під цілодобовий домашній арешт терміном до 18 грудня в рамках терміну досудового розслідування. Підсудний зобов'язаний носити електронний браслет і на першу вимогу приходити на допити слідчих", - озвучив рішення суддя Журавльов.

Підсудного звільнили з-під варти просто в залі суду.

При цьому, представник сторони державного обвинувачення Євген Антощук заявив у суді, що він категорично проти звільнення Вадима Чорного з-під варти.

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"Відтепер підсудному будуть кожні два місяці продовжувати домашній арешт, до СІЗО обвинуваченого повернуть лише в разі порушення визначеного судом режиму", - зазначив Антощук.

Зі свого боку, Чорний пообіцяв виконувати всі обов'язки, покладені на нього судом, і співпрацювати зі слідством.

Фото: Думська