Суд залишив за ґратами організатора підриву будівлі Одеського СБУ

Приморський райсуд Одеси під головуванням Сергія Кічмаренка продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Грубнику - організатору підриву будівлі СБУ у 2015 році.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі суду.

"Приморський райсуд Одеси розглянув 26 листопада клопотання прокурора та слідчого і виніс ухвалу: продовжити на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Грубнику, якого звинувачують в організації підриву у складі терористичної групи будівлі Управління СБУ в Одесі у 2015 році", - повідомили в суді.

Крім того, на засіданні суду був здійснений допит групи свідків і потерпілих: власника орендованої підсудним квартири, рієлтора і особи, з якою Грубник познайомився через сайт знайомств.

Триває розгляд у суді кримінального провадження стосовно Грубника, якому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 258 (вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

21 листопада винесено вирок одному з членів цієї терористичної групи - уродженцю Кишинева Сергію Волкову, який був співучасником підриву потужного вибухового пристрою біля запасного виходу з будівлі облуправління СБУ 27 вересня 2015 року. Раніше також було винесено вирок спільнику Грубника - Миколі Гуменюку.

Фото: Думська