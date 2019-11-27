Суд залишив за ґратами організатора підриву будівлі Одеського СБУ

Суд залишив за ґратами організатора підриву будівлі Одеського СБУ

Укрінформ
Приморський райсуд Одеси під головуванням Сергія Кічмаренка продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Грубнику - організатору підриву будівлі СБУ у 2015 році.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі суду.

"Приморський райсуд Одеси розглянув 26 листопада клопотання прокурора та слідчого і виніс ухвалу: продовжити на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Грубнику, якого звинувачують в організації підриву у складі терористичної групи будівлі Управління СБУ в Одесі у 2015 році", - повідомили в суді.

Крім того, на засіданні суду був здійснений допит групи свідків і потерпілих: власника орендованої підсудним квартири, рієлтора і особи, з якою Грубник познайомився через сайт знайомств.

Триває розгляд у суді кримінального провадження стосовно Грубника, якому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 258 (вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

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21 листопада винесено вирок одному з членів цієї терористичної групи - уродженцю Кишинева Сергію Волкову, який був співучасником підриву потужного вибухового пристрою біля запасного виходу з будівлі облуправління СБУ 27 вересня 2015 року. Раніше також було винесено вирок спільнику Грубника - Миколі Гуменюку.

Фото: Думська

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