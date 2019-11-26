На Волині представили нового прокурора області

У Луцьку колективу обласної прокуратури представили нового прокурора Волині Тараса Безрукого.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

"У вівторок, 26 листопада 2019 року, заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника – Тараса Безрукого", - йдеться у повідомленні.

Тарас Безрукий народився 6 березня 1982 року у Львові. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові. В органах прокуратури - з 2004 року. За цей час обіймав різні, в тому числі, керівні посади в органах прокуратури Івано-Франківської, Волинської області та у Генеральній прокуратурі України.

До призначення на посаду прокурора Волинської області працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.