В Україну йдуть дощі з мокрим снігом

В Україні у середу у більшості південних, центральних та східних областей очікуються дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь, температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості південних, центральних та східних областей дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в Криму 10-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують 28 листопада вночі у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, вдень на заході країни невеликий, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ; на решті території без опадів; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у більшості південних та західних областей 4-9° тепла, на Одещині та в Криму до 12°.

29 листопада вночі невеликі дощі (у північних, центральних та східних областях з мокрим снігом), вдень помірні дощі; температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°, вдень 2-7°, на заході та півдні країни до 11° тепла.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, 29 листопада у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 28 листопада без опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. 29 листопада вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень помірний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом, 30 листопада у західних та північних областях невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-6° тепла; на решті території країни дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-11°. 1 грудня вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі близько 0° (в Криму до 5° тепла), вдень 2-8° тепла.

На Київщині 30 листопада вночі невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади; температура протягом доби 0-5° тепла. 1 грудня вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.