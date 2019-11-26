В Україні у вівторок хмарно з проясненнями, туман і до 3° тепла

В Україні 26 листопада очікується туман, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 5-10° тепла. На решті території без опадів, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вдень 8-13°. Вітер в Україні південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві 26 листопада також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.