В Україні трохи потеплішає, але піде мокрий сніг з дощем

В Україні 26 листопада очікується туман, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 5-10° тепла. На решті території без опадів; температура вночі 1-6°, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. Вітер в Україні південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві 26 листопада також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

У столичній області хмарно, але без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

27-28 листопада в Україні хмарно з проясненнями. 27 листопада у південних (крім Одеської), східних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській областях, 28 листопада у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь (вдень 28 листопада на Закарпатті та в Карпатах значні дощі); на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла, у більшості південних і західних областей 4-9° тепла, на Закарпатті, 28 листопада і на Одещині до 12°.

У Києві і Київській області 27-28 листопада хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла.

29 листопада в Україні помірні, 30 листопада невеликі дощі, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 2-8° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 6-12°, 29 листопада в Криму до 15°.

У Києві і столичному регіоні 29 листопада помірні, 30 листопада невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.