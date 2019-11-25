Голова Одеської ОДА призначив собі двох нових заступників

Голова Одеської ОДА призначив собі двох нових заступників

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Укрінформ
Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций призначив юристів В’ячеслава Овечкіна та Дениса Ванаша на посади своїх заступників.

Про це повідомляє пресслужба ОДА на своїй сторінці у Facebook.

“Першим заступником голови Одеської ОДА став В’ячеслав Овечкін. Також заступником призначено Дениса Ванаша”, - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, Овечкін досі працював юристом у проєктах Європейського банку реконструкції та розвитку, пов’язаних з розвитком інфраструктури в Україні. Також він долучався до роботи в Міжнародній фінансовій корпорації та Чорноморському банку реконструкції та розвитку.

Ванаш, як зазначили в ОДА, спеціалізується на питаннях місцевого самоврядування, державного управління, земельних та будівельних правовідносинах. Ванаш також супроводжував проєкти в секторі нерухомості, захист капітальних інвестицій та юридичні особливості здійснення місцевого самоврядування.

Раніше Вараш працював радником у Київській міській державній адміністрації, є засновником юридичної компанії Vanash Urban Lawyers.

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Як повідомлялося, зараз заступниками голови Одеської ОДА є також Віталій Свічинський та Ігор Ткачук, які працювали на цих посадах і у складі попередньої облдержадміністрації, яку очолював Максим Степанов.

Фото: facebook.com/oda.odesa

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