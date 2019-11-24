Українців чекає суха і холодна погода, місцями сильний вітер

В Україні у понеділок опади не очікуються, температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер південно-східний та східний 5-10 м/с, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західній та південній частинах вночі 0-4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу, на Київщині вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 26 листопада без опадів. 27 листопада у південній частині, вдень і в східних та Дніпропетровській областях дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні та Закарпатті вночі 1-5° тепла, вдень 4-9° тепла, у Криму до 14°.

На Київщині 26-27 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

28 листопада синоптики прогнозують у західних та східних областях дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; 29 листопада в Україні часом дощі. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 2-8° тепла; у південній частині та на крайньому заході країни вночі 1-7° тепла. вдень 6-12°, 29 листопада в Криму до 15°.

У столичному регіоні 28 листопада без істотних опадів, 29 листопада часом дощ. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла.