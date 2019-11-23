У Дніпрі молодики у балаклавах побили двох громадських активістів

У Дніпрі молодики у балаклавах побили двох громадських активістів

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Укрінформ
У Дніпрі у п'ятницю, 22 листопада, напали на двох громадських активістів.

Про це повідомила голова правління ГО "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик у Facebook.

"Напади на активістів продовжуються. Вчора пізно ввечері у Дніпрі напали на активістів громадської організації Спільнота активної молоді - САМ. П'ятеро молодиків у балаклавах увірвалася в приміщення місцевої Просвіти та побили Melnychuk Vladyslav та Вірослав Цюп'як", - зазначила Печончик.

За її словами, хлопці в лікарні проходять обстеження, є травми черепа, щелепи та носа.. Вже зняли побої і написали заяву в поліцію.

"Влад волонтерив у Відсічі, організував кампанію за перейменування Дніпропетровської області Громадська підтримка СічеславськаТАК, доклав зусиль, щоб у Дніпрі з'явився міський молодіжний центр і став співзасновником Асоціація молодіжних центрів України, співпрацював із Центром.Ua і допомагав організовувати акції Хто замовив Катю Гандзюк?", - додала Печончик.

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