У Дніпрі молодики у балаклавах побили двох громадських активістів

У Дніпрі у п'ятницю, 22 листопада, напали на двох громадських активістів.

Про це повідомила голова правління ГО "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик у Facebook.

"Напади на активістів продовжуються. Вчора пізно ввечері у Дніпрі напали на активістів громадської організації Спільнота активної молоді - САМ. П'ятеро молодиків у балаклавах увірвалася в приміщення місцевої Просвіти та побили Melnychuk Vladyslav та Вірослав Цюп'як", - зазначила Печончик.

За її словами, хлопці в лікарні проходять обстеження, є травми черепа, щелепи та носа.. Вже зняли побої і написали заяву в поліцію.