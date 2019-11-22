На вихідні прогнозують дощ зі снігом, місцями - до °13 морозу

У західних областях України у суботу вночі дощ, місцями з мокрим снігом, у Приазов'ї вітер до 25 м/с, температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2 тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах вночі дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у східній та південній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї вночі 25 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях та на крайньому півдні країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці вночі температура вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу, на Київщині вночі 6-11°, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом, 24-25 листопада в Україні без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, у східній, 24 листопада і в південній частинах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу (24 листопада у східних областях до 13° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних та південних областях вночі 24 листопада 1-6° морозу, 25 листопада від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У столичному регіоні 24-25 листопада також опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

26-27 листопада синоптики опади не прогнозують, лише в західних областях у середу місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на заході та півдні країни вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 10°.

Часом невеликі дощі, на півночі Лівобережжя та сході країни 28 листопада дощ з мокрим снігом.

Температура вночі 0-6° тепла (на півночі Лівобережжя та сході країни 28 листопада 0-2° морозу); вдень 3-9° тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-12°.

На Київщині 26-27 листопада без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.