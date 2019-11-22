В Україну з 28 листопада повернеться "осіннє тепло" — синоптик

Збільшення опадів та потепління очікується в Україні з 28 листопада.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

“Потужний східний антициклон із красивим кіношним ім'ям Quincy вихідними й надалі нас виморожуватиме, але — дзуськи. Потепління я вже бачу, прогностичні моделі вказують на збільшення опадів та потепління з 28 листопада. Це щоб вам було легше сприймати градуси суботи та неділі”, - зазначила вона.

За словами Діденко, 23-24 листопада в Україні очікується вночі 3-9 градусів морозу, місцями 9-12 градусів нижче нуля, а в денні години буде від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1...+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4...+10 градусів.

Сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на заході, сході, особливо в Приазов'ї. Опади вихідними малоймовірні через антициклон, додала синоптик.

Лише у суботу, за її словами, в західних областях є ймовірність місцями невеликого снігу і дощу.

“І, між іншим, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Водії, що їдуть на Заході України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно”, попередила Діденко.

За її словами, у Києві 23-24 листопада опадів не передбачається, вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим. У нічні години — мороз, мінус 4-10 градусів. У денні години у столиці очікується від 2 морозу до 2 тепла.

“Завтра, у роковини Голодомору, сонце заходить о 16 годині 4 хвилини, якраз коли запалюватимуть свічки пам'яті. Буде холодно, у Києві до 3-4 градусів морозу та ще й з поривчастим вітром”, - додала Діденко.