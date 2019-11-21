Мороз і вітер: чого чекати українцям у найближчі дні

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с, температура вдень до 3° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Температури вночі 5-10°, у східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 листопада також хмарно і без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-3° морозу.

23-24 листопада в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях та на Одещині 23 листопада місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, 23 листопада у східних областях до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних, південних областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла (на Прикарпатті 24 листопада 5-10° тепла); на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та столичному регіоні 23-24 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

25-26 листопада в Україні без опадів, лише вдень 26 листопада на крайньому заході країни невеликий дощ. Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; на заході та півдні країни вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла; в Карпатах і на Закарпатті вдень 5-11° тепла.

У Києві і Київській області 25-26 листопада без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.