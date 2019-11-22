У мерії Одеси проводять обшуки - ЗМІ

У мерії Одеси проводять обшуки - ЗМІ

Укрінформ
Співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Генпрокуратури проводять слідчі дії у будівлі мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів.

Про це «Думській» повідомили джерела в міськраді.

«Співробітники СБУ, ДБР і Генпрокуратури проводять слідчі дії в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів на Жуковського. У рамках якого кримінального провадження працюють правоохоронці, поки що не відомо», - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті.

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«За неперевіреною інформацією, їх цікавить фінансова допомога, яку місто надає КП «Теплопостачання м. Одеса». Нагадаємо, за останній рік це підприємство поглинуло майже мільярд бюджетних гривень», - пише видання.

Крім того, як ідеться у повідомленні, обшукують і приміщення департаменту з організації роботи міськради. «Слідчі дії, і справді, пов'язані з ТМО, а точніше, з погашенням за рахунок міського бюджету 200-мільйонного боргу підприємства перед банком «Надра», - наголошується в публікації видання.

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