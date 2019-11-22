Частина Бердянська залишилася без світла через шторм

У Бердянську через штормовий вітер стався обрив повітряної лінії електропередачі. Частина жителів курортного міста з учорашнього дня залишилася без світла.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прес-секретар Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

«У результаті несприятливих погодних умов - сильного вітру - сталося пошкодження повітряної лінії електропередачі. Частина Бердянська без енергопостачання», - говорить прес-секретар.

За її словами, якщо погодні умови дозволять, то аварійні бригади сьогодні відновлять подачу електроенергії. Втім, за прогнозами синоптиків, у місті зберігається штормова погода, пориви вітру сягають 20 м/с.

В обленерго не виключають, що ситуація змінюватиметься не в кращу сторону.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 22 листопада, в Україні очікуються сильні пориви вітру, Приазов'ї - 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий). На акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (у портах 13-15 дм).