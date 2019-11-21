Радниці Світличної вручили підозру — прокуратура

Радниці колишньої голови Харківської ОДА вручили підозру за статтею "підробка документів".

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

"Сьогодні колишній радниці вручили підозру за частиною 4 статті 358 - використання завідомо підробленого документа", - заявили в прокуратурі.

За даними слідства, навесні поточного року підозрювана, претендуючи на посаду представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Харківській області, подала на розгляд пакет документів. Вона, зокрема, вказала, що має диплом Національного технічного університету "ХПІ".

Втім досудовим слідством було встановлено, що ексрадниця у 2000 році була відрахована з Харківського політехнічного університету та не отримувала диплом про освіту, серію та номер якого вказала у своїх документах. А в Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає такого диплому спеціаліста, нібито виданого у 2003 році.

На підставі цього Київський районний суд м. Харкова 15 листопада ухвалив зобов'язати Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет" надати слідчому доступ до особової справи, відомостей про період навчання та його результатів.

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Як повідомлялося, колишньою радницею Юлії Світличної, яка претендувала на посаду представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Харківській області, є Марія Андреас.

У розмові з кореспондентом Укрінформу вона категорично заперечила факт оголошення підозри: "Я підозру не отримувала. Все, що відбувається, не розумію і ніяк пояснити не можу. Мене вже другий тиждень тероризують незнайомі люди. Дзвонять мені і рідним — навіть дітям", - заявила Андреас.