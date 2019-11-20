До кінця тижня суттєво похолодає, місцями "підморозить" до -12°

Температура в Україні протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. До кінця тижня температура місцями впаде до -12°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних областях 4-9° морозу); в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті 10-15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. У столиці температура протягом доби близько 0°, на Київщині - від 2° тепла до 3° морозу.

На 22-23 листопада синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній частині та західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25 м/с. Подальше зниження температури вночі до 4-9° морозу, у східних областях до 12°, вдень до 0-5° морозу; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; лише на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У столичному регіоні 22-23 листопада без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Подальше зниження температури вночі до 4-9°, вдень до 0-5° морозу.

Згідно з прогнозом на 24-25 листопада, в Україні переважно без опадів. Температура вночі 3-9° морозу, 24 листопада у східних областях до 12° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; у західних областях та на крайньому півдні країни вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла, в Карпатах і на Закарпатті до 12°.

На Київщині 24- 25 листопада без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.