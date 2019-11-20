Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на чиновницю

У смт. Козелець Чернігівської області чоловік серед білого дня, на очах дорослих та дітей, завдав 10 ударів ножем працівниці держустанови, яка перебувала на робочому місці.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Вчора увечері співробітники Козелецького відділення поліції затримали чоловіка, який посеред білого дня у державній установі райцентру напав з ножем на жінку перед очима відвідувачів з дітьми. 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю установи та близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім зник у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Відразу потерпілу доправили до реанімації, де їй надали першу допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.

Шукали нападника спеціально створені групи з дільничних офіцерів та оперативників. Їм допомагала "Муніципальна варта" й приватні охоронні фірми. Всі в’їзди-виїзди з Козельця були перекриті, фото чоловіка вмить облетіло селище. Увечері його затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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За фактом нападу відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство". Досудове розслідування триває.

За додатковою інформацією компетентного джерела, нападник і постраждала працівниця Козелецького райвідділу державної реєстрації актів цивільного стану (теж віком близько 30 років), були знайомі навіть родинами. Коли чоловік того дня уперше зайшов до установи, він з жінкою просто поговорив і пішов. Коли ж невдовзі повернувся, то напав на неї з ножем.