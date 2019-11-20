Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на чиновницю
Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Вчора увечері співробітники Козелецького відділення поліції затримали чоловіка, який посеред білого дня у державній установі райцентру напав з ножем на жінку перед очима відвідувачів з дітьми. 34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю установи та близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім зник у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Відразу потерпілу доправили до реанімації, де їй надали першу допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.
Шукали нападника спеціально створені групи з дільничних офіцерів та оперативників. Їм допомагала "Муніципальна варта" й приватні охоронні фірми. Всі в’їзди-виїзди з Козельця були перекриті, фото чоловіка вмить облетіло селище. Увечері його затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом нападу відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство". Досудове розслідування триває.
За додатковою інформацією компетентного джерела, нападник і постраждала працівниця Козелецького райвідділу державної реєстрації актів цивільного стану (теж віком близько 30 років), були знайомі навіть родинами. Коли чоловік того дня уперше зайшов до установи, він з жінкою просто поговорив і пішов. Коли ж невдовзі повернувся, то напав на неї з ножем.