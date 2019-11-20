У Харкові облили червоною фарбою погруддя Жукову

У Харкові на проспекті Петра Григоренка облили червоною фарбою погруддя радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Невідомі особи облили постамент червоною фарбою. Близько 9:30 на місце була відразу направлена слідчо-оперативна група районного відділу поліції для збору первинного матеріалу та встановлення свідків події. Інформація за вказаним фактом зареєстрована в Єдиному обліку Немишлянського відділу поліції. Перевірка наразі триває», - розповіли в поліції.

Про подію правоохоронці дізналися під час моніторингу мережі інтернет. З офіційними заявами до правоохоронців ніхто з громадян не звертався.

У Telegram-каналі військово-патріотичної організації «Фрайкор», де з’явилася світлина з облитим погруддям, написали, що це «сьогодні нічні вітри нагадали про кривавий шлях м'ясника Жукова».

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Міські комунальні служби вже очистили погруддя – зранку на місці працювала бригада з автовишкою.

Як повідомлялося, пам'ятник Георгію Жукову в Харкові кілька разів скидали з постаменту. Останнього разу – 2 червня - погруддя пошкодили. Але за місяць його відновили, як заявив мер Харкова Геннадій Кернес, за благодійні кошти. Очільник міста зазначив, що в разі чергового вандалізму погруддя так само відновлять.

Харківська міська рада в судах добивалася повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова. Восьмого листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу мерії на рішення про незаконність перейменування проспекту.

Фото: Telegram-канал ВПО Фрайкор