Меру Дрогобича оголосили підозру за побиття активіста

Міському голові Дрогобича на Львівщині Тарасу Кучмі оголосили підозру за побиття активіста у сесійній залі міськради.

Про це повідомила речниця обласної прокуратури Юлія Шевченко.

“Сьогодні міському голові на Львівщині прокурор Ірина Діденко повідомила про підозру за побиття людини. Ідеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 року під час наради у приміщенні сесійної зали Дрогобицької міської ради”, - зазначила Шевченко.

За її словами, того дня між міським головою та одним із присутніх активних громадян виникла суперечка, під час якої мер завдав вказаній особі декілька ударів кулаками по, спричинивши незначні травми.

Такі дії чиновника кваліфіковано за ч.1 ст.125 КК України – легкі тілесні ушкодження.

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