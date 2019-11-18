Українцям прогнозують "денний мінус" і мокрий сніг

В Україні завтра опади не очікуються, уночі та вранці туман, уночі 0-5° тепла, у східних областях 1-5° морозу, вдень 4-9° тепла. За кілька днів у західних областях та на Одещині місцями невеликий мокрий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня в більшості областей туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях 1-5° морозу; вдень 4-9° тепла; у західних областях, на Одещині та в Криму вночі 3-8°, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На Київщині вночі та в першій половині дня місцями туман. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°, у області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Згідно з прогнозом, 20 листопада без опадів, лише у північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на заході країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті до 16°. 21 листопада в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів; у західних областях та на півдні Одещини вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 13°; на решті території температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 4-9° морозу).

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, вдень 21 листопада на заході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 20 листопада вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. 21 листопада без опадів; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Синоптики на 22-23 листопада опадів не прогнозують, лише вночі 22 листопада у західних областях та на Одещині місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 2-8° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 11°, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в західних областях та на Одещині вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; на Закаратті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині 22- 23 листопада опади не очікуються. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.