В Україну йдуть морози - синоптик

В Україну цього тижня поступово заходитиме холодне повітря арктичного походження.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі в Україні очікується від 4 морозу до 4 тепла, і протягом тижня температура повітря поступово знижуватиметься.

"19 листопада, у День працівників гідрометеорологічної служби, в Україні триватиме похолодання. Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла. Завтра вдень +3+10 градусів. Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. Дощі малоймовірні, проте з туманів може випадати мряка. Видимість на дорогах обмежена, уважно!" - зазначила синоптик.

За її словами, у Києві у вівторок опади малоймовірні, температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів.

Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься. Опадів істотних не передбачається, а 20-21 листопада посилиться вітер до штормових поривів, додала Діденко.