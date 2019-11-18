У Запоріжжі проведуть "апгрейд" 115-річної водонапірної вежі

У Шевченківському районі Запоріжжя відновлюють унікальну водонапірну башту ХХ століття. Вона стане частиною нового торговельного центру, що будується на ділянці, на якій зведена вежа.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цеглу почистили, зараз відновлюємо кладку в місцях, де вона зруйнована, а також робимо нову покрівлю. Вікна вже замовили, плануємо до середини грудня завершити зовнішні роботи. До нового року зовні буде не вежа, а красуня», - говорять будівельники.

У Запоріжжі відновлюють водонапірну башту / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Водонапірна башта збудована орієнтовно у 1904 році. Краєзнавці називають її символом Шевченківського району.

Кілька років тому депутати Запорізької міської ради віддали земельну ділянку разом із вежею в оренду приватному підприємцю під будівництво торговельного центру. Для того, аби зберегти об'єкт від руйнування, активісти громадської ініціативи "Запорізька спадщина" ініціювали процес включення об'єкта «Водонапірна вежа поч. ХХ ст.» до переліку нововиявлених пам'яток і подальшого занесення до Державного реєстру пам'яток України.

Вежу внесли в «охоронний» перелік у травні цього року. Тоді ж орендар земельної ділянки заявив, що не має намірів зносити вежу, а зробить її «серцем» будівництва. За попередньою інформацією, у вежі облаштують кафетерій.