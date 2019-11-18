В Одесі представили нового командувача південного управління ДПСУ

У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України сьогодні, 18 листопада, відбулося представлення особовому складу управління нового командувача Південного управління ДПСУ полковника Олександра Мула.

Представив нового командувача перший заступник голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко, повідомив Укрінформу представник пресслужби Південного управління ДПСУ Олександр Дяченко.

«Полковник Сергій Мул є одним з найдосвідченіших офіцерів-керівників у прикордонному відомстві. Зокрема, останні шість років він очолював ОКПП «Київ», у найтяжчі часи ніс службу на Сході України, також був заступником директора Департаменту охорони держкордону і начальником штабу в Південному регіоні. Усе це й стало підставою для призначення його на посаду очільника Південного регіонального управління", - зазначив Нікіфоренко.

Полковник Мул запевнив присутніх, що достойно служитиме народові України й конструктивно забезпечуватиме виконання завдань з охорони держкордону.

Варто зазначити, що у вересні цього року штаб Південного регіонального управління ДПСУ, який досі очолював генерал Сергій Косік, пікетували місцеві природозахисники, вимагаючи від прикордонників не покривати безчинства браконьєрів у Тузлівських лиманах.

В Одесі представили нового керівника Південного регіонального управління ДПСУ / Фото: ДПСУ

Як повідомляв Укрінформ, мітингувальники, зокрема, звернулися до керівництва регіонального управління ДПСУ, представники якого вийшли для діалогу, з вимогою - розслідувати дії керівників Одеського прикордонного загону Сергія Лаврентьєва та відділу прикордонної служби "Курортне" Андрія Осадчука.