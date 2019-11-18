В Одесі представили нового командувача південного управління ДПСУ
Представив нового командувача перший заступник голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко, повідомив Укрінформу представник пресслужби Південного управління ДПСУ Олександр Дяченко.
«Полковник Сергій Мул є одним з найдосвідченіших офіцерів-керівників у прикордонному відомстві. Зокрема, останні шість років він очолював ОКПП «Київ», у найтяжчі часи ніс службу на Сході України, також був заступником директора Департаменту охорони держкордону і начальником штабу в Південному регіоні. Усе це й стало підставою для призначення його на посаду очільника Південного регіонального управління", - зазначив Нікіфоренко.
Полковник Мул запевнив присутніх, що достойно служитиме народові України й конструктивно забезпечуватиме виконання завдань з охорони держкордону.
Варто зазначити, що у вересні цього року штаб Південного регіонального управління ДПСУ, який досі очолював генерал Сергій Косік, пікетували місцеві природозахисники, вимагаючи від прикордонників не покривати безчинства браконьєрів у Тузлівських лиманах.
В Одесі представили нового керівника Південного регіонального управління ДПСУ / Фото: ДПСУ
Як повідомляв Укрінформ, мітингувальники, зокрема, звернулися до керівництва регіонального управління ДПСУ, представники якого вийшли для діалогу, з вимогою - розслідувати дії керівників Одеського прикордонного загону Сергія Лаврентьєва та відділу прикордонної служби "Курортне" Андрія Осадчука.