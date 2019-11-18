У Авдіївці горів коксохімічний завод

Вогнеборці ліквідували пожежу в ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«17 листопада о 20:25 до Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на території цеху уловлювання № 1 ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» по проїзду Індустріальний, 1 у місті Авдіївка. На місце події виїхали вогнеборці 15 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що відбувається горіння газу на місці розгерметизації електричної газодувної машини в приміщенні будівлі машинної зали.

Пожежу локалізували о 21:20 та ліквідували о 21:42.

Загиблих та постраждалих немає. Технологічний процес цеху тимчасово призупинено.

Від Головного управління залучалось 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.